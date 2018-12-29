七堵車站商店街17間店舖 招商2年只來4家

2018-12-29 15:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕台鐵去年初啟動七堵車站商店街的招商活化，近2年來，17間店舖只標出4間，除了招租率低，民眾還反映，七堵車站大廳漏水、停車場照明不足、電扶梯故障損壞等諸多問題，立委蔡適應服務處協調相關單位現勘，建議台鐵將標案拆開分別標租，並盡快改善相關缺失。

台鐵去年初啟動全台10處火車站的招商活化，新烏日等站區數個月後都標出去了，但基隆、七堵車站商店街的招標作業一直不順利，因為台鐵採2站綁標方式對外招標，去年檢討後，將基隆、七堵站分別標租，基隆站部分目前已有業者得標，正在變更設計、申請使用執照中。

七堵是西部幹線列車的起、終點站，每天有1萬4000多人次進出，規模不小，但至今1樓17間店舖只標出4間，蔡適應服務處近來接獲許多陳情，除了七堵車站空間未能有效利用，還有電扶梯故障、屋頂和伸縮縫漏水、站外停車場燈光照明不足等問題。

蔡適應服務處主任林明智表示，台鐵把整個商店街弄成一個標案來招標，規模太大，能夠符合條件的廠商並不多，其實很多廠商有意願，已協調台鐵分割各個單位、單獨招商，台鐵也允諾會儘速改善漏水、照明等問題，相信許多商家都會有意願進駐。

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