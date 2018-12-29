走訪旗山老街 「旗農的店」能買精緻農產還能喝咖啡

2018-12-29 15:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了推廣高雄在地農產品，旗山農會將閒置辦公室改裝興建「旗農的店」，讓遊客在走訪旗山老街時，不但能選購精緻農產品，還能坐下來喝杯咖啡，幫忙推廣地方文化與農業深度旅遊。

旗山農會總幹事石檻彰表示，旗山素有「香蕉王國」美稱，旗山老街更擁有極具文化歷史與藝術價值的建築物及古蹟，每到假日總是湧入大量遊客。位於旗山中山路老街中心位置的「旗農的店」原為旗山農會的閒置辦公室，由於地理環境優越，位於假日人潮最為密集的旗山老街，農會決定斥資整建服務遊客。

「旗農的店」引入全國各農會的百大精品，並提供咖啡、冷飲及精緻休閒下午茶點心，讓遊客在參訪老街時，除了可以有機會選購最好的在地農產品，還可以購買到全國各農會所推出的精緻農產品，現場亦提供鮮果宅配服務。

此外，「旗農的店」未來也會配合大旗美地區各觀光景點發展帶狀的旅遊商圈，行銷在地指標性農產品與旗山農會精緻農產品，同時也加入地方小農商品及文創小物，讓遊客能看見高雄農業生活之美，並促進相關觀光產值效益。

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