連假首日蘇花南下湧車流 花蓮市區午後現車潮

2018-12-29 15:11

［記者王峻祺／花蓮報導］元旦連假首日，蘇花公路一早湧車流，公路總局第四區養護工程處統計，昨至今午11時，南下車輛數14812輛、北上5913輛，目前和仁至清水路段，因局部車道縮減，時速平均約20公里，現場交管調整北上放行10分鐘、南下2分鐘，加速車輛通行；花蓮市區午後也陸續湧入車潮，警方已加派警力疏導。

針對元旦4天連假，花蓮警方提前在各轄區易壅塞路段研擬交通疏導方案，今日午後因市區車潮湧現，警方已加派警力分別駐點中正路、中山路及中華路段等12處路口進行疏導勤務，並勸導取締違停車輛，每一時段約動員20名員警出勤。

花蓮警分局也視短時間驟增的車流，在中正路、中山路部分路段，及中正路與明義街口、中正路與光復街口設置交通錐橫桿，禁止車輛左轉及行人跨越馬路，盼能提升整體行車效率。

由於元旦當日，七星潭將有戰機迎曙光及健走活動，新城警分局也在七星潭園區內的最易雍塞處，設立4段連桿反光錐，嚴禁車輛迴轉而阻擋雙向車流的行進，並呼籲遊客盡量勿駕駛自小客車進入園區，可將車輛停至外圍區域後，再步行至會場。

新城警分局長廖修鴻說，每年元旦清晨6時，七星潭轄區最易發生車輛「瞬間爆量」，今年花蓮縣政府商借「空軍401聯隊營區正門口」及「花蓮酒廠旁」等2處空地，充當臨時停車場，共可停放1800輛車，因距離四八高地及會場僅約1公里路程，建議民眾可多加利用。

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