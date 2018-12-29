童綜合器捐感恩音樂會 輪椅族夫妻獻大愛

2018-12-29 15:16

〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院致力推動器官捐贈移植，歲末年終，為了感謝所有遺愛救人的捐贈者與家屬，以及無私奉獻的活體捐贈者，舉辦「器官捐贈移植感恩音樂會」，邀請活體捐贈者或家屬與受贈者到場，同為小兒麻痺林姓輪椅族夫妻，林先生病逝後，捐贈眼角膜，林太太坐輪椅到場分享經驗，場面溫馨。

音樂會最令人為之動容的時刻，是由遵從先生遺願大愛捐贈眼角膜的林太太分享夫妻生活與最後陪伴點滴。林太太表示，先生回歸了自由，器捐這件事情雖然很痛也很艱難，但是因為是最愛的人的心願，需要有一個人能夠面對世俗的反對聲浪，讓先生的眼角膜幫助了另一個生命與家庭，也讓愛長久地存在這個世界上，希望透過先生的拋磚引玉來讓更多人響應。

林先生今年2月因罹患神經內分泌腫瘤病逝，他與太太同為小兒麻痺患者而須仰賴輪椅行動，但兩人結婚幾十年來非常恩愛，雖然身體不便卻不影響樂觀的正向人生；離開人世前，林太太也遵從遺願將其一對眼角膜捐出，希望能將先生的愛傳遞給更多人。

另外，除了大愛捐贈者林太太的分享外，也讓民眾將愛與願望寫在小卡片上，並繫掛上希望之樹上面，希望傳遞正向力量來鼓勵更多病患與家屬；音樂會最後請活體捐贈者或家屬與受贈者互送花束，感謝大家的愛心串聯。

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