上千校友回娘家 屏縣九如國小百年校慶大會今登場

2018-12-29 15:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如國小今年創校100週年，校慶系列活動包括師生書畫聯展、百年紀景校史微電影發表、晚會、踩街嘉年華等輪番登場，今天（29日）是最壓軸的百週年校慶慶祝大會，有千人以上鄉親校友回娘家，氣氛十分熱烈。

屏東縣九如國小迎接100週年校慶，以「九如薪傳，百年璀璨」為主題，近幾個月來即有多場暖身活動，本月中旬登場的師生書畫聯展，有充滿哲思的書法作品，還有篆刻技法與拓印作品，更有充滿童趣的繪畫作品。

校方同時拍攝百年紀景校史微電影，透過影像記憶九如國小的歷史人文脈絡，串聯起九如人共同的記憶，影片中訪問曾就讀九如國小的老中青4代、傑出校友、歷任校長、現任及退休師長等，分別以不同時期對的九如國小印象，凝聚校友、師生、家長及社區的向心力。

100週年校慶慶祝大會今天（29日）登場，安排傑出校友表揚、3代校友接力競賽、百年校慶紀念意象揭牌、百桌千人團圓餐會等，校友們踴躍回娘家慶賀，喜氣洋洋。

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