元旦連假何處去 林內落羽松、波斯菊花海人氣旺

2018-12-29 14:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕元旦連續假期長達4天，民眾趁著好天氣出遊，其中雲林景點就數林內落羽松人氣最旺，除了水利會博物館內變色的落羽松外，館外波斯菊花海也開了3成，一旁還有在地農特產品及美食市集，林內鄉長張維崢歡迎民眾連假一起踏青賞花。

張維崢表示，目前是賞落羽松最佳季節，為了讓林內的風景從點擴及到面，特地在水利會博物館外種植5公頃的波斯菊花海，為了讓花期可維持到農曆過年，花海採3階段撒種，現在開花約3成，盛開的花朵招蜂引蝶，男女老少也爭相進花田中與花合影。

「人進來、農特產出去，鄉民一起發財。」張維崢表示，透過景點的結合，不僅吸引雲林的民眾到林內賞松看花，甚至遠從屏東的鄉親也搭遊覽車到林內一日遊，為林內帶來滿滿的商機，民眾一起看落羽松、羅漢松，人也跟著輕鬆，享受難得的休閒。

張維崢也表示，公所將於元月12至13日在三星路行羅漢松大道舉辦「青松享樂尋訪林內鄉」活動，歡迎民眾及鄉民一起參與。

由於水利會博物館內的八卦池正進行年度清淤工作，大型砂石車頻進出，影響到賞松的情趣，張維崢除呼籲民眾要注意安全外，也指出八卦池每年只清淤一次，時間剛好碰上元旦連假，確實有些掃興，但清淤攸闗一整年農業灌溉及民生用水問題，還是得尊重工程單位的專業考量。

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