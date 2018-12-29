送孩子作品出國去 富樂夢與日本神奈川縣美術協會合作

2018-12-29 13:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕FLOMO富樂夢與日本神奈川縣美術協會合作，將徵選國內優秀作品送到日本「県展ジュニア（KENTEN Junior）」展出，畫作走出國門，讓更多人看見台灣囝仔的豐沛創意。

富樂夢基金會表示，今年以「let’s go future-未來╳生活」為主題，鼓勵孩子勇敢創作、表現才能，與世界各國喜歡繪畫的孩子們一起交朋友。

這次神奈川縣展台灣參賽徵件活動，是由富樂夢教育基金會主辦，富樂夢觀光工廠執行。基金會學園長唐雅慧表示，神奈川縣展是由日本神奈川縣美術家協會主辦，第1屆縣展可遠溯至1962年9月於橫濱高島屋舉行，至今國際藝術交流已成重要主題，該協會還成立「KENTEN Junior」，在縣展中成立少年展區，開啟世界各國少年繪畫視窗。

台灣在富樂夢牽線下於2016年受邀參展，到今年已有超過千餘位小朋友參加甄選，作品也頗受日本美術界肯定，數次奪得日本県展JUNIOR賞青少年獎等殊榮。

富樂夢觀光工廠主任王郁芳表示，台灣人的熱情與友善，還有安全與美食，一直深受世界旅客推崇，這次的縣展，希望讓世界各國看見台灣新世代心中對於未來美好生活的想像，吸引更多外國朋友來台灣交流參訪。

徵件報名即日起到2019年1月31日，將評選出30名佳作，送件至日神奈川縣美術家協會，並由主辦單位進行最後決選。台灣入選的30幅佳作將於2019年5月1日至6日於日本橫濱市民美術館展出。

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