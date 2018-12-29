仁愛武界部落蕨類變色 元旦連假遊客搶拍「滿江紅」

2018-12-29 13:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉武界部落濁水溪上游，每年入冬枯水期流速減緩，水面長滿俗稱「滿江紅」的蕨類植物，隨著強烈大陸冷氣團來襲，在低溫催化下，葉片逐漸由綠轉為火紅，搭配鮮綠的水綿，與青山、藍天交織成巨幅天然美麗的水彩畫，元旦連假首日，吸引許多攝影玩家、遊客前來朝聖，欣賞大自然的傑作。

武界部落位處濁水溪上游，原本交通不便，較少遊客抵達，也保有絕美的自然風貌，直到近幾年部落聯外道路鄉道投71線完成改善，讓遊客一睹一線天、摩摩納爾瀑布等美景秘境，連濁水溪床也有冬季限定的「滿江紅」景觀。

當地民宿業者表示，每年入冬進入枯水期，降雨減少，也讓原本寬闊的溪床水流更加減緩，就有利滿江紅蕨類植物繁殖，原本綠色的葉片會因低溫逐漸變成紅色，時間約在每年的12月至翌年2、3月，數量不定，2014年曾經大爆發，溪流滿是紅火，真不辜負「滿江紅」美名，目前在武界橋上下游附近，即可看到「滿江紅」美景，也是居民口中的「上帝調色盤」。

「滿江紅」美景照片透過網路流傳，元旦連假吸引許多攝影玩家、遊家前來朝聖，溪床滿江紅與鮮綠水綿交疊，色彩變化萬千，搭配青山、藍天，讓首次親睹美景的遊客直呼「美的像一幅畫！」

有備而來的攝影玩家則是換上雨鞋或打赤腳，在溪中彎腰低頭尋找完美拍攝角度，有時像一幅油畫，或是一條彩帶，讓攝影構圖充滿無限可能與想像空間，甚至以溪石堆疊出迷你版的日月潭九蛙石，搭配「滿江紅」美景，吸引眾人搶拍，有人從早拍到中午也樂此不疲，但少數遊客貪圖方便將吉普車開進溪床賞景，由於會破壞水中生態，也引來缺乏公德心的批評。

集集特有生物研究保育中心表示，「滿江紅」會變色是因體內的葉綠素在低溫環境下破壞而由綠轉紅，而其體內有藍綠藻共生，有固定氮氣功能，不僅可當綠肥，也能淨化水質，撥開「滿江紅」覆蓋的地方，可發現水質相對清澈。

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