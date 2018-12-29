元旦連假開始變天！ 氣象局這張圖讓你秒懂雨下在哪

2018-12-29 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕元旦4天連續假期從今天（29日）開始，中央氣象局表示，這次連假期間屬於較濕涼到濕冷的天氣型態，由於這幾天台灣附近受到潮濕的東北季風影響，但除了迎風面較易下雨之外，同時在南方熱帶海域上，也有豐沛的水氣接近台灣，因此全台各地的天氣並不穩定

連假期間屬濕涼到濕冷的天氣型態

中央氣象局指出，連假4天，北部、東半部都易有持續性的降雨，並且留意可能會有局部性的大雨出現；中南部地區今天（29日）白天天氣相對穩定，但明（30日）之後，中南部也會轉為容易下雨的天氣。

氣溫方面，這段期間，北台灣整天氣溫都不到20度，尤其29日伴隨冷氣團影響，北台灣清晨氣溫將明顯偏低；中南部在連假期間也屬於失良的天氣型態。另外，3000公尺以上山區，路面可能會有結冰的情形。

觀賞煙火選擇在施放點的北方到東方

許多人關心的跨年夜煙火觀賞。氣象局說，當天風向是以東北風到偏北風為主，風力也明顯偏強，雖然跨年夜整體降雨機率偏高，但如果幸運遇到雨停的空檔，記得要選擇上風處，也就是煙火施放點北方到東方，才能享有最佳的視覺效果。

第一道曙光在蘭嶼

氣象局預估，台灣的第一道曙光將會出現在蘭嶼，本島平地最早的日出則是在三仙台和墾丁，不過今年因為天氣陰雨的關係，各地要看到日出的機率，中南部低，東北部、東部則是極低。

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