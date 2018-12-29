靈鷲山基隆區普仁獎頒獎 86人獲獎

2018-12-29 13:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕靈鷲山慈善基金會基隆地區「普仁獎」頒獎典禮，今天上午在基隆長榮桂冠酒店登場，86位身處困境仍然品德優良、正面樂觀的莘莘學子接受表揚，靈鷲山說，今年有1000名「普仁小太陽」獲獎創紀錄，期許他們像太陽照亮每個人。

靈鷲山基隆講堂執事妙實法師說，品德是治癒心貧窮的最大力量，「心」不能貧窮，希望孩子放大生命，發出愛的光芒，有餘力照顧別人，當同學典範，勇敢面對困境，和家人相扶持，用更多正向的力量，幫助其他孩子們翻轉生命。

武崙國小六年級學生張文洋，爸爸原來在中國經商，生意有了狀況，小二時全家搬回台灣，要重新適應台灣的學習和生活環境，父親在外擺攤賣麵包，收入時有時無，早熟懂事的張文洋，扛起家裡所有大小事，照顧爺爺奶奶，在學校主動熱心幫人，成績更是優等，即使面對生活困境，仍然積極面對一切，是基隆地區唯一入圍全國普仁獎的孩子。

孩子們現場分享得獎心得，他們說，「有出息的人，要慷慨接受人家幫助，等有能力了再幫助別人。」「不要想失去什麼，要想擁有什麼，這就是幸福！」「老師告訴我們，受人點滴要湧泉以報。」「請天上的爸爸放心，看著我們長大，我會負責照顧家裡。」語未畢，台下家長已感動得眼眶泛紅。

榮譽董事總會秘書長妙用法師說，讀書是改變人生的關鍵，但要堅持的是品德。品有3個口，一個「口」放著善良的心；一個「口」要說正面的話；一個「口」就是善的行為。孩子們現在面臨的困境有如冬天，愈冷愈堅強，要努力，小太陽是會發光發熱的，更要像太陽照亮每個人。

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