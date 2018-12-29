澎湖逆風行軍 體驗9級東北季風威力

2018-12-29 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖凜冽東北季風，一直是冬季觀光的瓶頸，但也是特色之一；今日澎湖縣政府在跨海大橋舉行「迷彩大行軍」活動，邀請曾在澎湖服役及大小軍事迷450人參加，頂著9級風體驗東北季風的威力，澎湖防衛司令部也大力支持。

今年澎湖逆風行軍活動，主題為「冬風強襲不畏懼，霸氣征服菊島行」，由澎湖縣政府旅遊處與陸軍澎湖防衛指揮部、澎湖國家風景區管理處攜手合作，規劃2場次主題，分別為今日首梯次「迷彩總動員、硬漢先鋒」、第二梯次為明年1月12日「前進漁翁島-勇者行動」，首日有450人共襄盛舉。

由於冷鋒過境，澎湖東北季風陸地達9級、海上高達11級，街道上處處可見遭吹倒的機車、路樹及紅綠燈交通號誌等，甚至東文還出現空心磚牆倒塌的圍牆，但仍無法澆熄民眾參加逆風行走的決心，現場也出現各種迷彩裝扮，由國軍弟兄投票選出前3名，澎湖縣政府參議楊書舜頒獎表揚，同時也頒發感謝狀給澎防部，感謝軍方的支持。

隨後在與會貴賓楊書舜、澎管處長陳志賢、旅遊處長陳美齡、文化局長王國裕等人領軍，帶領參加民眾頂著9級強風，跨越2.6公里的跨海大橋，在國軍弟兄唱軍歌、精神答數領軍下，大小朋友都精神抖擻完成挑戰，隨後轉往西嶼東台軍事史蹟園區，探索地下步道美製5吋艦砲，讓曾經當過兵的朋友重溫昔日軍事營區的生活回憶。

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