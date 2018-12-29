竹北「花田囍市」今登場 近5000人體驗焢窯

2018-12-29 12:58

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹北市公所今天在尚義街靜善宮對面農地旁將舉辦「花田囍市」活動，有將近5000人到場體驗焢窯，現場還有農特產品特賣和親子DIY遊戲，場面熱鬧溫馨。

竹北市公所表示，每逢歲末年終舉辦的「花田囍市」活動，今年邁入第11個年頭，事先開放報名的500組焢窯體驗活動名額全滿，現場將近有5000人在盛開向日葵的美景下烤地瓜，體驗早期農村在稻作收割後的休閒生活。

市公所也表示，現場也邀請藝人張文綺、蔡佳麟和表演團體「享樂10弦」演出精彩歌舞，還有在地的竹北社區、文化社區、鳳岡國中非洲鼓團、新港國小舞獅隊、六家高中、義民中學熱音社接力上場表演，配合多場超級好康的「一元蔬果特賣」及親子DIY遊戲，讓民眾歡度跨年連假的第一天。

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