冷氣團報到加連假 台中捐血中心血液庫存量拉警報

2018-12-29 12:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕冷氣團報到，讓原本庫存量不足的血庫更雪上加霜，台中捐血中心今日與市議員吳瓊華、台中縣成功獅子會等單位合作舉辦捐血活動，捐血中心表示，安全庫存量是7至10天，但目前只有4天多，O、A、B型都缺，但A型最嚴重，今年1至11月的醫療用血供需比去年同期增加1萬3千多袋，因此庫存量一直拉不上來，希望民眾利用假期來捐血。

市議員吳瓊華、台中縣成功獅子會、精豐麵包、永慶不動產七期河南市政店今天在烏日舉行捐血活動，民眾只要捐250CC的血就可獲贈老婆餅及小月餅各一盒。

台中捐血中心企劃課長吳孟達表示，血庫的安全庫存量為7至10天，目前只有4天，而元旦連休4天，加上冷氣團，加上寒假及過年即將到來，都將面臨安全庫存量嚴重不足的問題。

吳孟達表示，目前最缺A型血，而在醫療的進步下，醫療用血的需求有增加的現象，今年1至11月的醫療用血需求量就比去年同期增加1萬3千多袋，加上捐血減少，因此血 庫安全量一直無法達標。

此外，加上少子化，年輕人捐血率減少，而中壯年到65歲就不能捐血等因素，都讓血量面臨危機，希望民眾利用這幾天假期，能抽空捐血。

市議員吳瓊華表示，台中捐血中心的血庫安全量不足，得知台中縣成功獅子會等社團、企業合作舉行捐血，便配合宣傳，希望能呼籲更多的民眾來捐血。

台中縣成功獅子會會長林耀南及下任會長楊金玫表示，每一年都會舉行3至4次的捐血活動，希望能稍解燃眉之急，而台中縣成功獅子會也會持續舉辦捐血不間斷。

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