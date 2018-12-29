國道高乘載管制至中午 下午1點過後將湧現車潮

2018-12-29 12:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是4天旦連續假期首日，交通部高速公路局表示，雖然交通量有增加，不過車流大致還算順暢，壅塞範圍也較以往連假小，上午7點高乘載管制實施前，僅國道1號湖口－新竹、國3土城－關西、國5石碇－坪林等路段，車輛時速低於40公里。不過高公局提醒民眾，高乘載結束後通常會再有一波車潮，預計下午1、2點用餐時間過後就會出現，提醒民眾可利用中午時段出發。

高公局表示，上午北部主要還是國1湖口－新竹、彰化系統－埔鹽系統、國3南下龍潭－關西較壅塞，部分路段因零星事故造成嚴重壅塞；國5方面，上午7點實施高乘載管制後，南下車輛時速多可保持在60-80公里，沒預期壅塞可能跟天氣下雨、寒冷有關，出遊人潮沒那麼多。

高公局指出，下午可能出現車潮壅塞路段，包含國1楊梅－新竹系統、彰化系統－埔鹽系統；國3三鶯－關西：國5南港系統－坪林。根據預估資料，民眾12點出發的話，台北－新竹約要44分鐘、台北－台中104分鐘、台北－台南210分鐘、台北－高雄246分鐘。

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