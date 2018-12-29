黃偉哲邀請競選對手一起跨年 邁向合作新世代

2018-12-29 12:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019台南心時代跨年晚會將於12月31日在高鐵台南站前廣場熱鬧舉辦。台南市長黃偉哲今（29）日表示，為了讓民眾盡興，今年規劃不上台倒數，他只在舞台下陪大家一起倒數，但會挑選適當時段與新市府團隊上台祝賀新年快樂，並且已經請今年其他5位台南市長候選人一起參加跨年晚會，揮手告別2018，迎接2019年。

黃偉哲表示，昨天市府同仁已將邀請卡送到3位候選人的辦公室，今天還會送到其他2位候選人的辦公室，目前還不確定他們是否會出席，但誠摯邀請他們一同參加，「期待大家可以不分黨派，一起為台南的未來打拚，讓這座城市更好」。

今年台南跨年晚會有濃濃的台南味，市府新聞處表示，除了邀請最有台南味的金曲歌王謝銘祐，以及在地饒舌歌手大支，倒數主題更是「每個市民都可以是大明星」，邀請在各領域為了夢想努力耕耘的市民一起上台倒數，包括青創世代、新農人、台南之光、新住民的代表，希望讓更多人看到台南在地特色。

新聞處表示，台南跨年晚會每年不一樣，因為台南的城市品牌已逐漸打響名號，未來跨年晚會將強調更獨特的台南味，更貼近台南在地脈絡，重視不同多元的族群，「越在地越國際」是營造城市魅力重要方式，也是未來舉辦跨年晚會的方向。

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