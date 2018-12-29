新營這所小學校慶有創意 為師生、社區上戶外教育課

2018-12-29 12:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區土庫國小今天歡慶54週年，跟傳統的校慶活動很不一樣，而是一場展現學校特色與本位課程的「四季高峰戶外教育主題運動會」，創意主題校慶為師生、社區帶來最有趣的一堂戶外教育課。

校門口迎接家長、校友、來賓的是四季高峰課程，展示山野教育登山裝備、水域活動SUP板、單車課程自行車和定向越野校園尋寶圖，帶訪客一同走入四季高峰戶外探索世界。在戶外教育時光走廊，展示看板呈現土庫國小長期耕耘戶外教育主題成果。

戶外教育主題運動會接著登場，幼兒園小朋友化身戶外冒險家，搭配逗趣可愛的口號動作進場。一、二年級生不落人後，裝扮成農夫農婦營造出農村生活的氛圍和化身為水滴精靈，向大家宣導珍惜水資源。三年級生以定向越野活動進場，完成走讀嘉義文化之旅的四年級生騎自行車帥氣進場，五年級生體驗水域活動蘭嶼深蹲探索課程，抬SUP板、滑槳進場，六年級生完成塔塔加山野教育以及不一樣畢旅，著山野服裝進場。

現場還安排富有挑戰性的攀樹、飛鼠摺紙、葉脈書籤和麻糬DIY闖關活動讓學生和家長體驗。

立委葉宜津稱讚土庫國小是小校的典藏，透過四季戶外課程讓學生實際探索與體驗，印證書本知識，體驗生命教育也培養學習渴望與動力。

校長洪傳凱說，這場別開生面的戶外教育主題運動會，展現校本課程生活化、在地化也趣味化的學習成果，並在學生心中種下熱愛環境生態的種籽，希望號召更多人共同加入生態保育之路。

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