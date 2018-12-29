古錐的佩佩豬也遭殃... 台語片幽默宣導防豬瘟

2018-12-29 12:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「Didi五四三」臉書粉專上架第1集影片「豬瘟不要來，滾」，呼籲全民防堵，「用腦擋豬瘟」，以可愛的人氣卡通明星佩佩豬角色，加上幽默旁白配音，讓網友大讚「怎麼聲音有點大佛普拉斯感」、「邊看邊浮現大佛普拉斯的畫面」，「這說話聲音蠻像阿堯耶（大佛普拉斯導演黃信堯）」，已吸引網友近千次分享傳力宣導。

影片穿插逗趣可愛畫面，圖文簡潔有力，宣導非洲豬瘟的可怕性，中國已有許多省淪陷，萬一傳染進來台灣，「就算是古錐的佩佩豬也會「『抓去種』（死的意思）」 「只要豬瘟進來，魯肉飯、豬腳、水餃...你就看不到也吃不起 」。

「Didi五四三」粉專首頁，還KUSO以「台語少年純潔騙殺全國」為主題宣示，首發影片流暢台語俚語，網友說，好喜歡台語發音介紹的小影片（可以聽著練發音）、太有意思的教育。

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