花蓮地王每坪138萬 「這裡」最低每坪僅86元

2018-12-29 12:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮0206地震後，各界原以為地價恐受影響，但花蓮縣2019年公告土地現值及地價出爐，現值平均調幅約為零，地王仍由花蓮市中山路與中正路口蟬聯，每坪約138萬元；最低地價區段則為萬榮鄉鞍溪段林班地區段，每坪僅約86元。

花蓮縣政府地政處表示，2019年公告土地現值作業期間（2017年9月2日至2018年9月1日），不動產交易量因受0206地震影響，市場買氣較為保守。2018年2月至6月間，北區鄉鎮交易量銳減，總體交易量4409件，與前一年同期相比，減少約4.1％。

地政處表示，去年9月至今年9月間的調查中，發現花蓮北、中、南區不動產交易件數，仍主要集中在花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉及新城鄉等鄉鎮，但整體交易價格無顯著波動，呈現持平發展情形。

花蓮縣政府綜合考量近一年的地價動態及整體經濟狀況後，公告土地現值均未做調整，全縣共6159個地價區段數，僅秀林鄉及富里鄉各1個地價區段，由農地更正編定為建地後，土地現值上漲，其餘6157個區段地價均未調整。

目前全縣地王仍由花蓮市中山路與中正路口，以每平方公尺41萬7660元、約每坪138萬元蟬聯，最低地價區段則為萬榮鄉鞍溪段的林班地區段，每平方公尺26元、約每坪86元，均與2018年價格相同。

花蓮地價在2018年曾調降9.75％，連帶影響的地價稅減少約一成，全縣逾10萬繳納地價用戶受益，創下花蓮有史以來最大降幅，如今2019年土地現值平均調幅約為零，雖無調降但也未調升，讓民眾大呼「無增加額外負擔，就是一種小確幸了！」

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