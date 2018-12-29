鼓勵青年返鄉就業 東縣府月租3千元套房1/1起申請

2018-12-29 11:33

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府為鼓勵青年返鄉就業，將整修完工的勞工育樂中心3樓空間規劃14間套房，以每月租金3000元，短期出租給返鄉工作的縣內單身青年，將於明年元月1日起開放申請，原則上3月1日可入住。

社會處勞工科長王識殷表示，每間套房配備一應俱全，皆為全新，以低於市場租屋價格，每月3000元租金，短期出租返鄉就業、有租屋需求的台東青年，解決返鄉就業時，面臨的居住難題。

14間套房優先提供設籍本縣，在外縣市工作，願意返鄉就業的25至40歲單身青年；另設籍外縣市，至台東縣就業的25至40歲單身青年亦可申請。

套房租期最長1年，於明年元月1日起開放申請，申請時間明年1月30日止，申請表可至社會處官網下載。

若申請人數超過房間總數14間，將優先供返鄉就業的台東縣民，仍有剩餘房間，才會開放設籍外縣市，到台東縣就業的青年，預計農曆年節後辦理抽籤，原則上明年3月1日可入住。

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