侯友宜連假首日視察交控：政治放兩邊 全力為民服務

2018-12-29 11:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是元旦連續假期第1天，新北市長侯友宜上午視察新北市交通監控與管理中心，對於高雄市長韓國瑜提出的「政治0分、經濟100分」，侯友宜表示，民眾關心的都是市政建設與經濟問題，應該把政治放兩邊，全力為民眾服務比較重要。

被問到與韓國瑜都喊出拚經濟、拚民生，兩人是否有相似之處？侯友宜受訪表示，民眾關心的都是市政建設與經濟問題，應該把政治放兩邊，大家好好打拚，市民面對最大的挑戰就是生活困頓，以及是否有好的建設帶來城市進步與繁榮，例如連假第一天，民眾關心出門會不會遭遇塞車之苦，他希望用人工智慧分析交通問題，找出盲點，並用物聯網的方式提升交控中心的功能，這是市政建設的一環， 以行動治理解決問題，「該提升就提升、該改變就改變，不用等待。」

媒體詢問，如何做到政治零分？侯友宜說，政治的議題、沒有意義的事情少談，零分、幾分都不是重點，重要的是把經濟和市政建設做出來，「做出成績，人家就不會care你到底有沒有政治，一直談政治，市政建設做不出來，人家都感覺你在玩政治。」

侯友宜感嘆說，「台灣政治太多了啦！」每天打開電視都充滿政治，他會好好拚市政，分數是別人打的，他從事務官出身，過去38年都是為市民服務，對政治一竅不通、也搞不清楚方向在哪裡，但只要市民有需要，他就解決問題，該做的事情趕快做、不要拖延。

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