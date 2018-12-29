同學餐廳慶生太嗨她逐桌道歉 校長：一定獎勵！

2018-12-29 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕在餐廳吃飯吵吵鬧鬧難免影響到其他用餐顧客，不過台中卻有一名高職生做出最佳處理，有網友昨日在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出，昨晚她到火鍋店用餐巧遇一群高中生包場歡慶生日，當下有被高中生們的生日快樂歌嚇到，不過歡慶結束後，她看見一位高中女生逐桌道歉，並表示剛剛歡慶生日太吵，讓她盛讚：「現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？」

女網友指出，昨日和家人到一間火鍋店用餐，遇到高中生包一半的場，用餐到一半時他們突然開始慶生，「很大聲的在唱生日快樂歌，人超多所以一開口的時候大家有嚇到一下」，不過高中生們唱完後就繼續用餐。隨後女網友看到，其中一名高中女生居然一桌一桌的道歉，並說「不好意思，我們剛剛太吵了」，這也讓女網友驚呼：「我的老天鵝啊！現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？太讓我驚訝了，台灣的教育原來還有救。」

許多網友紛紛讚賞：「懂得體貼別人也懂得尊重別人的孩子！」「現在小朋友有這種禮貌不容易了，連大人都不見得有。」「遇到這種孩子真讓人感動。」「我在做夢嗎？台灣居然還有這麼優質的孩子。」也有眼尖網友指出，這個制服是豐原高商制服，並建議女網友寫信給校方讚揚。

根據《蘋果日報》報導，此事件曝光後，豐原商業高級中學校長周國生表示，學校一直都要求要注意生活品德，重視生活教育，學生們有這樣表現，他覺得與有榮焉，並表示：「一定會將學生們找出來，給予適當獎勵。」

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