元旦連假來屏東 乘車有四大優惠

2018-12-29 10:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每逢連假，路上總是擠滿人潮及車潮，有鑑於此，中央與地方政府自今（107）年起每逢連假皆攜手推出相關公共運具轉乘優惠措施，民眾在元旦連假期間，即日起至明年（108年）1月1日24時止，來屏東即可享4項優惠。

屏東縣政府表示，優惠一是以約85折的優惠票價搭乘1839、1873（國光）、1613、1656（統聯）等4條國道客運路線；優惠二是持電子票證在台鐵、高鐵及國道客運站內的多卡通讀卡機過卡後，於10小時內轉乘其他公車路線8公里以內免費。

優惠三是持電子票證搭乘「9189墾丁快線」及「508屏北線」等2條台灣好行路線即可享有半價優惠；優惠四是持電子票證免費搭乘屏東縣境內33條3碼公車路線。

屏東縣政府交通旅遊處表示，因應元旦連假，縣府已督導客運業者加強車輛檢查及工時管理，提升行車安全。另客運業者將依各站現場候車人數，機動調派備援車輛疏運旅客，以避免現場人潮壅塞及旅客久候情事發生。

建議民眾於連假期間，不論是返鄉或者是旅遊至屏東，都能善用多種公路客運優惠措施，並於搭乘前利用公車即時動態APP（如：iBus_公路客運、台灣等公車等）或上網查詢公車預估到站時間，可隨時掌握公車動態再出門候車，不僅省錢也可改善道路壅塞情形。

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