高雄5座陸橋2月下旬拆 拚5月防汛期拆完

2018-12-29 10:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市區鐵路地下化後，沿線跨越鐵路的10座陸橋、2座地下道，將陸續拆除或填平，恢復成平面道路。高雄市工務局宣布，首波5座陸橋拆除工作，將於2月下旬啟動，力拼5月防汛期前完工。

高雄鐵路地下化於今年10月14日通車後，原定12月初進行第一波陸橋拆除作業，但前市府認為陸橋拆除工程茲事體大，基於尊重新市府，延後拆橋時間。

新市長韓國瑜上任後，為拚有感政績，指示工務局加緊拆橋，目前確定將青海、自立、大順、自強陸橋及青年鋼便橋等5座橋梁，列為第一波拆除計畫，為避免拆到一半、碰到明年農曆春節而停擺，因此決定從明年2月下旬起開始拆除。

拆除順序也已敲定，青海陸橋與青年鋼便橋，將先於2月下旬拆除；接下來是自強陸橋，大約3月下旬開始拆；最後是位於市區的自立與大順路橋，時間也在3月下旬，會比自強陸橋晚幾天。

工務局強調，每座橋梁都會在1個月內完成拆除，力拼5月防汛期前拆完。

工務局表示，近期會陸續舉辦5座橋梁的拆除說明會，並加強宣導施工期間的交通配套措施，包括汽機車替代路線、公車改道等資訊，施工期間會加派人力疏導交通，請民眾依指引告示牌，改走替代道路。

至於左營高架橋、九如橋、中博高架橋、民族陸橋、維新陸橋等另5座橋梁，除了民族陸橋僅拆除側車道、維持主橋外，其餘4座連同左營及中華2座地下道，則預定後年開始拆除或填平，配合鐵道園區景觀一併完成。

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