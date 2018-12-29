凡走過必留下痕跡！水泥地剛鋪好 三寶騎腳踏車闖入

2018-12-29 10:09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹北市路口轉角一處剛鋪好的水泥地，昨晚疑遭人騎自行車進入留下一條線的輪胎印和腳印，有人拍下現場照片上傳臉書社團「新竹大小事」，網友驚嘆：「凡走過必留下痕跡......」

黃姓網友昨晚在「新竹大小事」po出竹北市縣政九路、光明一路路口轉角施工水泥地的2張照片，照片中有一條明顯的直線壓痕，一半壓痕旁還有腳印伴隨，他在貼文中呼籲：「騎腳踏車的來認養一下腳印。」

這篇貼文引發網友們的熱烈討論，大家紛紛根據照片中的壓痕腳印印痕發揮「柯南」精神，揣測施工工人鋪好這片轉角水泥地不久後，有人剛好騎腳踏車經過，騎到一半被沒乾的水泥卡住再下來用推的，才會造成一整條的腳踏車輪胎壓痕旁，只有一半的旁邊有腳印。

不少網友留言：「傻眼，剛鋪好就有3寶。」「凡走過必留下痕跡......」「 厲害！無敵水泥腳。」「喝ㄎㄧㄤ了！」「工人明天看到就會傻眼了。」「 厲害！無敵水泥腳。」「強，傳說中的泥人。」

也有網友留言質疑施工單位沒做好防護措施：「那個人應該也覺得自己很衰......」「應該要拉個東西把它圍起來。」「工程單位警示線有拉好嗎？沒拉好不能怪路人白目。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/