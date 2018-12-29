「病人自主權利法」元月上路 微電影感動人心

2018-12-29 09:48

〔記者張協昇／南投報導〕為避免癌末等5類病人臨終前，因進行無意義醫療行為造成痛苦，「病人自主權利法」明年元月即將上路， 南投縣衛生局表示，這是亞洲首部病人自主權利專法，讓台灣病人的尊嚴善終權利向前邁一大步，衛生福利部還根據一名腦瘤病人真實故事，改編拍攝成「一哩路的勇氣」8分鐘微電影加強宣導，看過的人都相當感動，表示更能珍惜生命及家人。

南投縣衛生局表示，104年12月18日立法院三讀通過「病人自主權利法」，規定施行日為公布3年後，即108年1月6日起，包括末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、痛苦難忍或無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形等5類病人， 於本人未病或病中得先「預立醫療決定」。

衛生局指出，意即上述5類病人可在意識清楚狀態下至有提供預立醫療照護諮商之醫療機構進行諮商，簽署預立醫療決定書，並由醫療機構上傳完成健保卡註記作業後，臨床醫師即據此不再執行無意義的醫療行為，例如：CPR、電擊、插管治療、人工餵養等，減少病患痛苦，維護其尊嚴以追求善終之路，民眾若欲進一步了解相關資訊可就近洽詢各地衛生所。

南投縣衛生局最近已利用衛教活動向民眾宣導此一亞洲首部病人自主權利之專法，也介紹民眾可上網觀看衛生福利部根據一名腦瘤病人真實故事，改編拍攝成「一哩路的勇氣」這部感動人的微電影，讓民眾對「預立醫療決定」及生前器官捐贈、安寧緩和醫療等，有更深刻認識與感觸。

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