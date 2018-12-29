元旦連假首日 國道高乘載、北部多路段時速不到40

2018-12-29 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天是元旦4天連假的第1天，清晨6時國5就已經出現車潮，許多車輛前往東部或南部，已經出現壅塞情況，而國道多路段也從上午7時開始實施高乘載。截至目前，已經多個路段時速不足40公里。

高公局預估，連假首日上午，國道重點壅塞路段，包含國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國3南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國5南下南港系統─坪林。高公局表示，這些路段行車時間預估都要平常的3至5倍，呼籲民眾避開壅塞時段或多利用替代道路。

截至目前，國道已經多路段出現壅塞情況。國1南下中壢轉接一至中壢轉接二、校前路至楊梅端、楊梅至高架楊梅端 、高架楊梅端至湖口 、湖口服務區至竹北；國3南下土城至樹林、樹林至三鶯、三鶯至鶯歌系統、鶯歌系統至大溪、大溪至龍潭；國5北上木柵至南深路 、環東至南港，這些路段時速不足40公里。

高乘載管制部分，今天7至12時，實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段，各交流道之南向入口匝道高乘載管制，今天及30日7至12時，實施國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道高乘載管制，31日至明年1月1日14至21時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

匝道封閉部分，今天及30日0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道，12月31日及明年1月1日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

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