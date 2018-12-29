12/29 各報重點新聞一覽

2018-12-29 06:17

自由時報

蔡：留任賴揆 全黨共識

行政院長賴清德有意在明年一月請辭，並表明時間一到將會離開，蔡英文總統昨在一場公開活動上表態慰留賴揆，指她與黨內共識都是希望賴院長可以繼續領導行政團隊；蔡稍晚與媒體茶敘時進一步強調，留任賴揆「還不到最後不能放棄」！

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浩鼎案 翁啟惠張念慈無罪

前中研院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技公司董事長張念慈賄賂，協助浩鼎取得「新一代醣分子酵素合成法」，去年一月遭依貪污罪起訴，士林地院歷經近兩年審理，認定檢方舉證不足、部分案情純屬臆測，昨判兩人無罪。士林地檢署表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

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劫銀行小金庫 101秒搶陽信334萬

昨天股市封關日，一名頭戴安全帽、口罩的男搶匪，下午闖入新北市板橋區陽信銀行溪洲分行，持槍喝令行員：「你們錢放哪裡？」隻身搶匪不僅搜刮整排櫃台，還押著行員打開俗稱「小金庫」的出納室，全程一分四十一秒得手三百三十四萬六千四百元後逃逸；由於搶匪熟悉銀行動線，警方不排除有內鬼可能，全力追緝中。

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蘋果日報

浩鼎案涉貪 翁啟惠無罪 曾是台灣之光 翁：名譽難復

中研院前院長翁啟惠2年前被爆出，收受浩鼎生技董事長張念慈市值9300萬元的3千張浩鼎股票，將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，助其研發乳癌新藥，消息震撼全國，一夕之間翁啟惠從台灣之光被打成落水狗，還被依收賄等罪嫌起訴，但士林地院昨以中研院研發成果的技轉授權事項，最高決行權只到副院長毋須經過院長、3千張股票是翁用自有資金購入等理由，推翻檢方認定的犯罪事實，判翁、張2人無罪。

賴談換投 蔡：賴是好投手 賴稱適當時機會離開 基層拱選總統

九合一選戰慘敗後，行政院長賴清德請辭經總統蔡英文懇談後留任，但仍強調適當時機會離開。對去留問題賴昨口風仍緊，僅說適當時機說明；就算媒體以後續投手是誰旁敲側擊，賴妙答有看棒球就知道，下任投手決定是總教練的職責。總教練、蔡總統昨則隔空喊話，稱賴是「好投手」，傾全黨之力留賴。賴是走是留還在拉鋸，但基層已盼賴2020選總統。

聯合報

黨內共識「留賴」 蔡總統公開慰留賴清德：他是好投手

九合一選後，行政院長賴清德辭意甚堅，甚至還傳出行政院前院長蘇貞昌將是下任閣揆，但蔡總統昨天先後藉茶敘與公開場合，兩度公開慰留賴清德。總統表示，她有跟黨內、包括蘇貞昌在內廣泛交換意見，黨的共同意見是賴清德留下來，對於政局、政策的延續及國家的發展都是好的。

2018第一大新聞 「韓流翻轉全台」

二○一八年第一大新聞昨出爐，由「韓流翻轉全台，民進黨大潰敗」以兩萬五六一一票奪冠。長榮集團發言人柯金成表示，去年票選「世大運勇奪廿六面金牌」獲選第一，當時期望能有更多正向新聞帶來正能量，很可惜今年十七項大多數為負面，期望明年能有更多正能量新聞。

中國時報

爭議都更！政府出面 可代拆釘子戶

立法院昨三讀通過《都市更新條例》部分條文修正案，將都市更新事業概要同意比例從10分之1大幅提高到2分之1以上；對於釘子戶問題，條文也明定「3加1」防爭議處理程序，只要有爭議就強制舉行聽證，經實施者、地方政府協調不成後，才可由政府代拆。

元旦連假 29～31日0～5時暫停收費！國道今最塞 避開6地雷路段

元旦4天連假登場，昨日傍晚國道已出現第一波返鄉車流，交通部高公局指出，今日才是國道交通量最大的一天，預估是平時的1.5倍，可能創下歷年元旦假期最大交通量，開車南下的民眾要小心6條地雷路段；北上高峰則出現在12月31日，呼籲駕駛上路前先做好規畫。

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