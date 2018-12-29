強烈冷氣團發威！ 5縣市大雨特報 北部下探10度

2018-12-29 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團來襲，今日是這波冷氣團影響期間最冷的時候，北台灣清晨下探11、12度，空曠地區甚至有可能出現10度左右的低溫，中南部及花東地區低溫也將降到13至16度，由於氣溫變化幅度大，也請民眾做好保暖準備，

今日天氣方面，桃園以北及東半部有短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯，加上北部及東半部雲量偏多，整天濕冷，北台灣高溫僅15度、花東18至19度；中南部則為多雲到晴的天氣，白天高溫可以回升到22度至24度，日夜溫差大。

由於受到強烈東北風影響，中央氣象局於今日凌晨3點35分針對迎風面5縣市發布大雨特報，大雨特報警戒範圍包括，基隆市、新北市山區及北海岸地區、台北市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。另外，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至11級強陣風，民眾在海邊活動時請多加注意安全。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為普通等級；雲嘉南沿海地區因風速較強，將有地表揚塵現象發生，高屏空品區位於下風處易有污染累積，空氣品質多為「普通」等級，短時間有機會達橘色提醒等級，雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

下週日（30日）清晨氣溫仍低，北部地區仍僅11度、其他地區也只有13到16度，白天起至下週二（1月1日），雖然冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，在雲量偏多狀況下溫度回升有限，感受仍然相當濕涼；天氣方面北部及東半部降雨持續而且雨勢會更加明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，中南部30日下半天起也陸續會有短暫雨出現，連假期間全台皆偏濕涼。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 14 13 ~ 20 17 ~ 23 14 ~ 18

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