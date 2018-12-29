「還我母語」運動30週年 客家團體：台語不是只有閩南話

2018-12-29 00:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕為爭取族群權益，30年前客家團體上街遊行，訴求「還我母語」，台灣客家公共事務協會為此舉辦紀念活動，也發表聲明，除了希望喚起社會各界重視客家文化，也批評文化部規畫設立「台語電視台」，不能只納閩南話。

台灣客家公共事務協會黃子堯坦言，30年前街頭運動後，客家文化確實獲得注意，政府陸續也成立客委會，推廣客家文化，但他客語仍然逐年沒落。現代台灣教育政策、文化政策、客家公共政策的主張，應該加強落實憲法平等及保障多元文化精神，傳承與發揚客家語言、文化，繁榮客家及客庄文化產業。

黃子堯也認為，台灣客家族群的訴求，應該成為整個社會的訴求，台灣的社會需要有族群素養的教育、需要有多元文化主義的政策、需要有文化公民權的基本概念。如此，使得少數族群的語言、文化得到平等對待或扶植發展。

黃子堯並提到，近日文化部要設立「台語電視台」，他質疑，若是台語只有指閩南語，那麼客語、原住民語又是什麼呢？「台語」、「台灣人」等詞，都是一個總括性說法，閩南語、客語、原住民語等都是台語，他呼籲文化部應該修正方向，也向客家立委喊話，應該一起關切預算問題。

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