台灣燈會吸客！屏東5鄉鎮花燈 齊聚枋寮點燈

2018-12-28 23:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會第30年在屏東大鵬灣登場，屏東各鄉鎮市製作的特色花燈，屏東最北的高樹鄉以及最南的恆春鎮，今天在屏東中間的交通節點聚首，加上佳冬、枋山，5鄉鎮花燈齊聚枋寮鄉點燈。

台灣燈會主燈區位於東港大鵬灣，是30年來首度到屏東，新科枋寮鄉長陳亞麟看準趨勢，自力打造燈節搭上燈會熱潮，民間響應盛事，全力動員，要創造不一樣的枋寮。

陳亞麟說，枋寮以往跨年會有放煙火的晚會，但今年他上任僅4天，承接的預算也未編列跨年預算，因此將全力打造燈會。

陳亞麟直言，跨年晚會的卡司強度或煙火豐富度，就是資源的比拚，但一般鄉鎮怎麼可能比得贏大都市，更應該彈性選擇在對的時間，用創意來突圍，創造更多的記憶亮點。

「台灣燈會是個千載難逢的機會」，陳亞麟說，台灣燈會保守估計700萬人次蒞臨屏東，枋寮具有交通方便優勢，將打造全世界最大的愛心燈，讓民眾一出火車站就能見到愛心，以「愛在枋寮」出發、用行動讓枋寮被看見，而遊客來到枋寮，若有1/10人潮來到枋寮消費，就能進一步活絡枋寮的經濟。

陳亞麟說，活動過後愛心燈將變成公共造產發展觀光，遊客可以來鎖上愛情鎖，還能來參加「海枯石爛祭」，透過愛的力量一同見證愛無限可能，永續性地發展「愛在枋寮」。

「公部門用最少的資源，民間卻用最大的力量相挺，就為辦好這個盛事」，陳亞麟說，籌備活動在當選後就已經立刻展開，民間社團、機關、宮廟等等，感謝鄉民或非鄉民，受枋寮燈會號召者眾，全部動起來為了一件事打拼，已是枋寮很久沒有出現的凝聚力。

枋寮燈會籌備辦公室執行長鄭芳昆則說，現在已集資近百萬，目標300萬元將籌設有抽gogoro電動機車的大獎，在枋寮火車站一出站的中興路為主，打造「王」字燈街，還有隧道燈海等等，而鄉民還自力為讓民眾看到最美好的枋寮，預計將自發掃遍枋寮的15個村莊，像今天下午沒有特別號召，就有70多位鄉親自發前來掃街，令人感動。

陳亞麟指出，現在所有民間力量都已動起來，公部門則盡力幫忙，盼今年的經驗成功，未來將轉化成為枋寮固定式的新春節目，配合枋寮交通優勢，將成為南屏東在過年後最大的亮點。

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