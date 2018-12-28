籌備4年 竹縣原住民族教育中心終於要蓋了

2018-12-28 22:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府從2014年底開始籌備原住民族教育推廣中心，並相中竹東鎮中山國小附設幼稚園拆除後的舊校地為預定地，但卻遲遲沒有興建；縣議員張益生今天表示，相關工程已經在本月24日決標，預計開工後1年就可以完工。

新竹縣政府表示，2014年底就開始籌備這所原住民族教育推廣中心，隔年編列200萬元的設計規劃費用，但後續的工程經費估計約需3000萬元，最後爭取到教育部補助1500萬元，加上縣府自行負擔1500萬元，今年的發包作業前2次流標，第3次終於在年底決標。

「我們有家了！我們有家了！」張益生在臉書上興奮的向原住民族人報告這個好消息，也邀請剛上任的縣政府原住民行政處處長雲天寶一起到現場會勘，他希望這項工程可以盡快動工，並依規劃期程在1年內完工，後續再向行政院原住民族委員會爭取補助充實這個中心所需設備。

張益生也說，經過4年的等待，這個原住民族教育推廣中心中心終於要蓋了，中心預定地位於竹東精華地段，未來打造出來的是都會型的原住民文教據點，完工後可以做文化傳承、職業訓練、交流地方，還可以培育更多原住民人才。

原民處表示，預定地以前是中山國小的幼稚園校地，原幼稚園建築物年久失修，經縣府委託財團法人聯合營建發展基金會鑑定，原建築物結構不安全，建議原建物拆除重建，經初步評估，未來中心的設置以地下1層、地上3層總樓地板面積約490坪的量體，做為相關空間規劃。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/