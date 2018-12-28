世界最大蝴蝶蘭生產聚落 業者說心聲：「三水」問題要解決

2018-12-28 22:46

〔記者楊金城／台南報導〕位在台南後壁的台灣蘭花生物科技園區開發至今已15年，目前園區已發展到第五期，營運發展有諸多問題待解決，像淹水、供水和污水的「三水」問題要改善。

後壁蘭花園區至今投資金額159億元，總面積175公頃，土地出租率百分之百，進駐廠商83家，已營運廠商68家，今年營業額約19.1億元，是全世界最大的蝴蝶蘭生產聚落，現由台南市農業局管理營運。

農委會副主委李退之今天召集農委會科技處、園區業者、台灣蘭花產銷發展協會、自來水公司、台南市農業局、水利局等舉辦蘭花園區營運發展座談會，李退之說，盼由產官學強化園區營運效能，擘化二代園區經營藍圖，提升台灣蘭花產業外銷競爭力。

台灣蘭協指出，台灣蘭花自2014開始遇到全球競爭，外銷出口量逐年遞減，至今外銷量少了2000萬株，因歐洲蘭花競爭力提高，美國開放藥用、娛樂用大麻種植，降低對台灣蘭花的進口，未來台灣蘭花外銷將愈來愈嚴峻，中央、地方政府和業界要趕快因應。

園區業者提出許多建言，抱怨第一期土地租約已到，市府的租金卻提高15到20％，另種植蘭花的水草價格飆漲到近一倍，目前1包5公斤水草喊到900元，業者有錢也買不到，農業廢棄物委外處理，也都增加營運成本，希望政府幫忙。

業者也指園區淹水、供水和污水問題要解決，像園區污水管線不通，業者被環保署稽查到一開罰就是2、30萬元，讓人心惶惶。

李退之說，園區有農業廢棄物預定地，可考慮BOT委外，自來水供應也有改善計畫。台南市農業局副局長李建裕說，園區淹水問題經改善排水後已有改善，目前也正興建3000噸自來水塔，污水管線將檢修改善。

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