墾丁沙灘車山區亂竄挨罰 警籲遊客：元旦連假勿違規騎乘

2018-12-28 22:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近期觀光人潮逐漸回升，部分業者為了吸引喜愛刺激的遊客，在國家公園的山區經營違規沙灘車，保七總隊第八大隊近期展開強力取締，除了開出違反「國家公園法」罰單警告，也呼籲元旦到訪遊客，切勿搭乘違規營業的沙灘車活動，以免違法又釀成自身安危。

墾丁國家公園範圍內明訂「園區內不得騎乘沙灘車，更不得以沙灘車作為營利載客之用」，但多年來都有違規沙灘車營業問題，大多位在龍磐公園、南灣及石牛溪周邊居多，今年已取締10起違規案例，保七總隊第八大隊這次查獲的「赤牛嶺」景觀區還是第一次發現。

保七總隊第八大隊昨天下午3點左右，首次在赤牛嶺景觀區，發現違規經營沙灘車業者，業者坦承，赤牛嶺是恆春的制高點，可鳥瞰恆春縱谷平原風景，才選擇當地草原作為沙灘車基地，沒想到違反「國家公園法」。

「墾丁國家公園是禁止越野沙灘車營業的！」保七總隊第八大隊大隊長李日聰指出，沙灘車常在草原景觀區四處亂竄，草原地形因長期輾壓會出現劣化情況，提醒元旦連假期間來訪遊客注意，並踴躍檢舉違法業者，維護國家公園美麗景觀。

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