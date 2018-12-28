9成胃癌都有感染幽門螺旋桿菌 防治有技巧

2018-12-28 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部國民健康署表示，台灣每年約4000人罹患胃癌，其中有9成感染幽門螺旋桿菌，並表示，多由口傳染，需要注意是否食用不乾淨的飲食，或是接受他人的唾液。

衛福部國健署表示，台灣每年約4000人罹患胃癌，而有9成的胃癌患者有感染到幽門螺旋桿菌，而此菌不僅是唯一能在人體胃部存活的細菌，更被世界衛生組織列為第一類的致癌物。

衛福部國健署提到，若遭感染，幽門螺旋桿菌會產生尿素，降低胃酸強度並使胃部發炎。除了導致胃癌以外，也會導致消化性潰瘍、慢性胃炎，以及缺鐵性貧血。

衛福部國健署表示，幽門螺旋桿菌的感染途徑多由口傳染，是藉由不乾淨飲水、食物、唾液罹患。並表示，若感到噁心、脹氣、消化不良、食慾差，應即早就醫檢查。

衛福部國健署最後表示，須得建立良好生活習慣才能防治感染幽門螺旋桿菌。包括：少食用紅肉多用蔬果、遠離菸酒、每周3次運動、釋放壓力、以及有家族罹癌史須記得定期檢查。

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