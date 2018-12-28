百人唱快同樂！歌唱班學員橫跨4世代 國台日語樣樣來

2018-12-28 23:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市四季愛心歌友會主打以歌會友，成員入會不設限，成立短短時間，就突破百人規模，年齡層更橫跨4個世代，從5歲小女孩到82歲的長輩。歌友會總監張永安說，歡迎更多市民與他們一起同樂，唱歌保持身心健康。

四季愛心歌友會從歌唱班開始，原本僅是教師侯方貽定期開班授課，但是學生越來越多，經過一年後，成員們有感於人數眾多，決定成立歌友會，每天排出教導國、台、日語歌曲的課程，以及開放空間給學員自行練唱的時段。

歌友會對成員條件不設限，加上侯方貽的教學口碑，吸引許多歌友慕名而來，成員也輕易地突破百人，年齡層更橫跨4個世代，從5歲小女孩到82歲的長輩都有。5歲的劉亮妍說，她會喜歡唱歌，是受到阿嬤的影響，從小就一起看電視歌唱節目，久而久之也喜歡上唱歌，也有到電視台上比賽，同學們都相當驚訝。

如今，歌友會明天在北區昇平社區活動中心舉辦成立揭牌儀式，象徵進入下一階段，希望能有更多市民與他們一起同樂，唱歌保持身心健康。張永安笑說，就算是牛喉馬嗓也沒關係，開心放膽唱就好！

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