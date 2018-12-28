國際酒店搶年底進駐台灣 首年目標住房率上看6成

〔記者蕭玗欣／台北報導〕年底前又有國際品牌酒店進駐台灣！由九昱建設投資興建並由希爾頓集團管理的中山逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan），今天正式開幕。這也是希爾頓逸林酒店品牌首度進軍台灣，選在五星飯店林立的中山區，主打商務客群，目標首年住房率達6成，平均房價也希望提高至6000到7000元範圍。
近幾年雖然國內旅宿業苦喊大環境不佳，但國際品牌飯店仍接力開幕，位於中山北路一段與七條通交叉口的中山逸林酒店，走小而美的路線，酒店提供106間客房、4種房型，部分高樓層房型更能遠眺台北101，成為台北市最新的跨年酒店選擇。中山逸林表示，考量中山區多受日本旅客青睞，將雙床房型規劃視為重點，雙床房數量達39間，部分套房更擁有獨立客廳、臥室空間及沙發，希望能吸引更多親子旅客。
中山區酒店林立，包括台北晶華酒店、大倉九和還有台北老爺酒店等知名品牌，市場戰況激烈。台北中山逸林酒店總經理吳維寧表示，除了飯店本身是新的以外，希爾頓在海外也擁有許多死忠會員，希望能藉此爭取歐美、日本商務旅客，而中山區一向為旅館一級戰區，營運第一年的目標平均住房率為6成，平均房價落在6000到7000元區間，未來更希望能朝向中山區平均住房率9成邁進。
中山逸林酒店市場行銷經理黃伊康表示，希爾頓逸林品牌在國外飯店房間數往往都是200~300個房間，但中山逸林相對量體小，主要是亞太區飯店業競爭激烈，小而美的精品酒店將是未來飯店趨勢，重要的不只是房間數的多寡，而是提供差異化且更貼心的服務品質，對投資者來說，量體小的飯店也比較沒有負擔，台北中山逸林將是希爾頓逸林品牌發展精品酒店的重要model，預估未來日本旅客和歐美客將各佔20%、國人10%。
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中山逸林酒店今天正式開幕，酒店提供106間客房，目標瞄準台北市中山區商務旅客。（記者蕭玗欣攝）
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由九昱建設投資興建並由希爾頓集團管理的中山逸林酒店今天正式在台開幕，旅人在入住時都能獲得希爾頓獨家研發的巧克力餅乾。（記者蕭玗欣攝）
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