國際酒店搶年底進駐台灣 首年目標住房率上看6成

2018-12-28 23:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕年底前又有國際品牌酒店進駐台灣！由九昱建設投資興建並由希爾頓集團管理的中山逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan），今天正式開幕。這也是希爾頓逸林酒店品牌首度進軍台灣，選在五星飯店林立的中山區，主打商務客群，目標首年住房率達6成，平均房價也希望提高至6000到7000元範圍。

近幾年雖然國內旅宿業苦喊大環境不佳，但國際品牌飯店仍接力開幕，位於中山北路一段與七條通交叉口的中山逸林酒店，走小而美的路線，酒店提供106間客房、4種房型，部分高樓層房型更能遠眺台北101，成為台北市最新的跨年酒店選擇。中山逸林表示，考量中山區多受日本旅客青睞，將雙床房型規劃視為重點，雙床房數量達39間，部分套房更擁有獨立客廳、臥室空間及沙發，希望能吸引更多親子旅客。

中山區酒店林立，包括台北晶華酒店、大倉九和還有台北老爺酒店等知名品牌，市場戰況激烈。台北中山逸林酒店總經理吳維寧表示，除了飯店本身是新的以外，希爾頓在海外也擁有許多死忠會員，希望能藉此爭取歐美、日本商務旅客，而中山區一向為旅館一級戰區，營運第一年的目標平均住房率為6成，平均房價落在6000到7000元區間，未來更希望能朝向中山區平均住房率9成邁進。

中山逸林酒店市場行銷經理黃伊康表示，希爾頓逸林品牌在國外飯店房間數往往都是200~300個房間，但中山逸林相對量體小，主要是亞太區飯店業競爭激烈，小而美的精品酒店將是未來飯店趨勢，重要的不只是房間數的多寡，而是提供差異化且更貼心的服務品質，對投資者來說，量體小的飯店也比較沒有負擔，台北中山逸林將是希爾頓逸林品牌發展精品酒店的重要model，預估未來日本旅客和歐美客將各佔20%、國人10%。

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