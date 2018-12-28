玉井北極殿整建 全力保留薪傳大師彩繪作品

2018-12-28 22:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井北極殿歷史迄今逾350年，因木構物遭到蟲蛀，嚴重危及安全，展開整建工程，其中門神為薪傳獎的國寶級大師潘麗水所彩繪，是難得的文化資產，廟方相當珍惜，全力保留，委由其兒子潘岳雄協助修復，今天完成拆卸，以利作業。

北極殿主祀玄天上帝，位於玉井老街區，為當地的信仰中心，香火鼎盛，由於年代久遠，木質樑柱多被白蟻蛀蝕，影響結構安全，猶如「危樓」般，因此斥資約4500萬元整建，工程陸續進行中。

管委會總幹事江承宗表示，該廟初創於明永曆期間，在清朝的嘉慶9年、同治13年，以及二次大戰後的1966年與1984年等，4度小翻修，這次則是大整建。

主委王清興指出，北極殿建造時，牆壁以糯米當黏劑，相當穩固，歷經地震，都未損害，是一大特色；另外，包含正門，以及龍、虎邊的側門等共6扇，則為榮獲民族藝師薪傳獎的潘麗水，在1984年翻修時的精彩力作，彌足珍貴，值得保存。

廟方委由承繼父親從事廟畫的潘岳雄協助修復，今天謹慎拆卸，6扇門一起搬運上車，送往工作室，集中作業。

王清興強調，廟內還有2處壁堵彩繪，也是潘麗水的傑作，將進行修復，目前先以遮蔽物封存，避免整建時波及。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/