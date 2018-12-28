獨家》就差1天！政院不受理台大訴願 葉俊榮搶先聘管

2018-12-28 20:38

〔記者林曉雲／台北報導〕就差一天！台大拒絕重啟遴選而提告教育部，行政院訴願會在26日作出不受理之決定，台大提告被判定「依法不合」屬實質敗訴，但因前教長葉俊榮在25日早一天搶先放行，管中閔仍可上任台大校長。

教育部在5月4日發函要求台大重啟校長遴選，台大校方拒絕重選，台大校方、管中閔教授及台大學生因此提告教育部，行政院訴願會在12月26日作出「訴願不受理」之決定，但前教育部長葉俊榮在12月25日請辭前一刻、已重新核聘管中閔為台大校長之公文，取代教育部5月4日要求重啟遴選的公文，教育部今晚表示，行政院訴願會的決定不影響管中閔擔任台大校長，管中閔將可在1月8日上任台大校長。

熟知此案的教育界人士表示，行政院訴願會程序不受理台大、管中閔等提告教育部，代表教育部原本可以依照5月4日的公文、要求台大校長重啟遴選，管中閔並無法上任台大校長，但完全是因為葉俊榮逕自翻案改變了教育部的立場，才獨斷放行管中閔上任。

教育部表示，針對教育部5月4日發函要求台大進行校長遴選程序瑕疵補正的公文，台大校方等拒絕重啟遴選並提起訴願，教育部已收到行政院的訴願決定書，行政院對3件訴願案均作成「訴願不受理」之決定。

教育部人事處說明，3件訴願案行政院在訴願決定書指出，教育部5月4日函請台大補正遴選程序瑕疵，是教育部作成行政處分前之程序處置，目的是為了確保將來新任校長當選人之合法性、正當性及任期中的穩定性，故該函「並非行政處分」，因非行政處分，台大、管中閔教授及台大學生對之提起訴願，「依法未合」，所以行政院訴願會決定不受理。

教育部強調，此次台大校長遴選過程由於相關資訊未充分揭露，造成利益迴避事宜未能在遴選過程適度討論，而遭到質疑遴選結果的公正性，台大及遴委會確實應深切檢討反省。而教育部在衡量遴選瑕疵特性、校務發展公益等情，對大學自主給予最高尊重下作成「勉予聘任」決定同時，也督促台大對遴選過程爭議徹底檢討，並透過校長遴選制度整體檢視與調整，杜絕類似紛爭，以符合當前高教競爭發展的需要。

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