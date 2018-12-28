高雄冬暖推運動觀光 民眾憂當「人體空氣清淨機」…

2018-12-28 23:03

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市推「冬季運遊高雄」活動，拉攏全國民眾安排2到3天運動旅行，不過，民眾對空氣污染仍有疑慮。

高雄市運動發展局今天（28日）為高雄市體育季揭幕，代理局長周明鎮與高雄市體育會總幹事郭佑任及槌球、登山健行、橄欖球、排球、足球及滑輪委員會主委邀請全國民眾前高雄運動觀光、健身並享受冬陽。

周明鎮說，體育季邁入第39年，元旦後，氣溫會逐步回升，運動可放鬆壓力、預防慢性疾病，醫學研究也證實可加速新陳代謝，常運動就減少上醫院，期待民眾追回青春，有健康就有財富。

排球橄欖球賽、橋頭糖廠健行…

高雄國際馬拉松已辦理10屆為體育季亮點，預計將吸引超過2萬人、33個國家選手參與，而全國賽事和家盃排球賽、七人制橄欖球賽節奏明快，橋頭糖廠健行可參觀百年糖廠，專人講解日式宿舍群及製糖文物，幼兒足球、市長盃槌球、銀髮族體適能運動讓全家老少動起來。

不過，秋冬空氣品質差，高雄市議會去年（2017）12月要求各級學校不得在秋冬舉辦運動會，左營區勝利國小學童還曾於53周年校慶運動會，集體帶口罩抗議空污，引發是否適合運動爭議。

周明鎮說，預先規劃賽事活動方便選手及民眾參加，期待「CP值高」讓高雄值得疼愛，至於空污由有關單位控管，而且無法事先預測，會提供資訊讓民眾預防，醫療單位也會到場防範並治療呼吸道疾病。

醫師：高雄冬季涼爽適合長跑

高雄市澄清湖友緣慢跑協會會長、醫師吳國民多次參與國際馬拉松籌備會議，他表示，運動醫學認為最適跑步溫度是攝氏10度，高雄夏天太熱，炙陽曬到易中暑，冬季涼爽不冷，適合長距離跑步。

而去年馬拉松賽事有跑者戴口罩，全程跑下來沒感覺不適。

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