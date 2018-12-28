靈異傳說不斷 台南杏林醫院準備賣了

2018-12-28 18:49

〔記者邱灝唐／台南報導〕位於台南市中西區西門路上的杏林醫院，因荒廢多年而傳出一些怪談，讓其曾被列為「全台十大鬼屋」之一。不過，這棟建築外牆近日貼上整修公告，而當地里長曾俊仁也證實，地主和買家正在洽談中。

杏林醫院於1975年落成，由黃姓、許姓和吳姓醫生合力經營，當時號稱台南市最大的醫院。不過，90年代因故停業而荒廢至今，儘管期間曾有買主有意入主，但因產權糾紛而打退堂鼓。如今，外牆上貼出整修公告，是否代表杏林醫院將有新動向?

對此，曾俊仁證實，那3位醫生有鑑於年事已高，想要盡快處理這棟建築物，而對方也有說目前正在洽談、處理中，但並未透露買主身分，所以可能是要增加賣相才進行整修；曾也樂觀其成地說，希望這棟大樓能盡早活化，帶動當地發展。

曾被列為「全台十大鬼屋」的杏林醫院佔地約達3百坪，由於鄰近大型百貨公司及飯店的精華地段，讓這棟荒廢超過25年的「龐然大物」相當引人側目。因此，過往這些年一直都有愛好探險、尋求刺激的市民，利用窗戶缺口或門縫入內探險，更傳出一些怪談，例如太平間中傳出怪聲、探險過程接到「快來救救我」的詭異電話等，而破舊的外觀也為這些傳言增添幾分「真實性」。

不過，對於這些外界傳言，當地居民顯得相當困擾，強調探險過程中出現的「鬼火」或怪聲音，都是闖入者的燈光和鬼吼鬼叫聲，希望大家不要再以訛傳訛徒增社區困擾，也不要再試圖闖入建築物內，給人增添麻煩。

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