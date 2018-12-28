跨年元旦 賞雪賞梅 南投風景區交管大作戰

2018-12-28 21:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦4天連假，南投縣各風景區預計湧入大批遊客，其中像在清境的跨年場，以及日月潭的雙主場跨年，警方除加強疏導，在潭區水社鬧區也會禁止車輛進入，另外，仁愛清境賞雪、信義賞梅，以及元旦竹山紫南宮發錢母，都可能出現車潮，警方也會祭出交管與分流措施，以免連假出遊大塞車。

日管處表示，跨年當晚7點到半夜12點，中興停車場、水社名勝街，都禁止車輛進入，元旦則在潭區附近金龍山迎曙光，自行開車的遊客，在金龍山入口處前、後250公尺禁止停車，並只開放131線靠山側（魚池往水里方向）路邊停車，預約接駁專車則只剩水社到金龍山的路線，詳情可洽大日月潭觀光產業發展協會049-2895000。

警方指出，連假除了跨年、迎曙光，仁愛的清境賞雪，以及信義賞梅，都可能湧入車潮，屆時轄區警力也會加強疏導，信義賞梅則會視車流實施單向管制，並配合警廣電台宣導各地風景區旅遊情況，呼籲遊客提前改道，或是避免前往。

元旦竹山紫南宮發錢母，則是另一波車潮，呼籲往北到紫南宮，或領完錢母南下返家的車潮，盡量選走國道3號南雲交流道，避免車潮擠入竹山交流道，造成國道、省道大塞車。

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