減「糖」還是「醣」？ 聲寶電子鍋被批文案不實

2018-12-28 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕家電大廠聲寶日前出了一款「減糖蒸氣電子鍋」，主打可減少米飯中的33％糖分，如民眾有減肥及控制血糖需求，用它就能安心大口吃飯，不過近日有消費者購買使用，卻未達預期效果，向醫療團隊「MedPartner」求助，最後經調查後竟發現該產品文案有誤導民眾之嫌。

據「MedPartner 美的好朋友」團隊報導，聲寶減糖電子鍋在官方網站上標明「新型專利」、「減糖33％」，並強調這項數據是經「第三方機構檢測」的結果。不過在該團隊實際檢視這項產品的檢測報告後，發現廠商的檢測方式相當不科學，而且容易讓人混淆。

該團隊解釋，這項產品減的糖，是在白飯當中本身含量就少得可憐的「葡萄糖」，而非減少白飯主要熱量來源的「醣類」，因此認為聲寶將客戶群設定在「在意血糖的銀髮族」或「想減重的女性」，還保證他們能「安心大口吃飯」的說法，是一種不誠實的表現。

事後聲寶坦言，這項商品是向中國廠商買來貼牌，不是自己研發的。不過未對報告中湊不出「減糖33％」一進一步回應。據了解，聲寶也在臉書專頁發布聲明稿澄清，但是網友卻不領情，反而批評廠商在玩「文字遊戲」，更指出：「整個報告裡根本算不出來33％。」

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