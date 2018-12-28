菊花、洋桔梗新品種試種成果發表 虎尾打造花卉專業園區

2018-12-28 22:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農會今天在花卉專區舉辦菊花、洋桔梗新品種試種成果發表，來自全國的花農、貿易商到場參觀，農會還特別邀請虎尾農工學生參加，推動農業升級，打造虎尾成為全國花卉專業園區。

虎尾農會舉辦全國性洋桔梗及菊花新品種試種成果暨設施連作障礙處理方法研習會，邀請台南區農業改良場博士張元聰擔任講師解說，並到虎尾花卉專區觀摩。

虎尾農會推廣花卉栽培有成，洋桔梗及多花菊的栽培成果良好，台南區農業改良場博士張元聰帶領來自各地的花農代表、貿易商百餘人到田間觀摩，舉辦觀摩及研討會。

農政單位為提升並強化花卉栽培技術，輔導虎尾農會研發新品種，今天在虎尾農會花卉專區試種圃發表多花菊、洋桔梗近60種新品種，由虎尾農會推廣部主任蔡武吉、虎尾農會多花菊新品種試種圃場主林清琪、虎尾農會花卉產銷班第9班班長陳炎榮解說。

蔡武吉說，虎尾農會推廣設施種花，秋冬以高密度不摘心多花菊生產技術，每公頃種花株數可達50萬株，利用滴灌作肥料及水分管理，間歇電照明，生產高品質農產品，克服台灣高溫多雨的不利生產環境，發展特色作物，穩定花卉產銷，讓虎尾成為示範中心，推動花卉產業立於不敗。

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