貨櫃「亂入」大菓葉玄武岩… 澎管處強移 地主怒提告

2018-12-28 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖知名景點「大菓葉玄武岩」，近年來屢傳觀光客攀爬柱，引發公共安全疑慮，澎湖國家風景區管理處有意整頓，雖然已價購大部分土地，但私人地主放置寫有警示標語的大貨櫃，澎管處認為有礙觀瞻，僱工搬除，地主揚言提告。

位於西嶼大菓葉的玄武岩柱，擁有湖光山色倒影美景，成為熱門觀光景點，卻屢傳觀光客不聽勸阻攀爬，玄武岩柱經過千年風化，質地脆弱，澎管處設置警告牌，不少遊客仍視而不見，加上當地是私人土地，地主包括知名主播蘇逸洪等多人，導致無法可管。

澎管處去年成功價購蘇逸洪持有的土地後，積極與其他地主聯繫，以每坪萬元價格收購其中5名地主土地，但仍有一名持分1/6土地、約百餘坪的地主許英岳不願賣祖產，希望「以租代售」，但事隔1年多都無下文，他也不滿澎管處嗆聲私人土地要負管理之責，憤而自費6萬元，從高雄運來貨櫃，放在大菓葉自家土地上。

貨櫃阻擋了大菓葉玄武岩柱視野，澎管處聞訊後，今天多次聯繫地主許英岳，但他不同意搬移，澎管處認為擁有5/6的土地持分，會同警察強制搬移貨櫃，許英岳聞訊後，憤而向高雄市警察局報案，控告澎管處涉嫌竊占，全案進入司法程序，不過，他留下協調空間，要求澎管處拿出誠意溝通。

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