北港媽祖盃馬拉松週日登場 頭獎8萬元純金身媽祖

2018-12-28 18:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港媽祖盃全國馬拉松週日登場，最大頭獎8萬元純金身媽祖，北港警方今天公布實施交通管制路段，提醒跑友及參加民眾配合。

北港媽祖盃全國馬拉松賽即將登場，賽事組別分為42k全馬組、21k半馬組、10k挑戰組與5k休閒組，參加路跑人數超過1萬人以上，北港警分局今天公布交通管制措施，提醒駕駛人遇選手通過時，停車耐心等候並為選手加油，如發現道路交通堵塞情形隨時可用電話向110報案台或撥打05-7832015向北港警分局反映。

警方表示，北港媽祖盃馬拉松賽30日清晨6點起從北港國中起跑，因應路跑活動並顧及選手安全，北港警方將針對台19線（華南路、華勝路）、145線、145甲線等路段實施交通管制，預計至下午1點活動結束止，籲請用路人配合。

北港朝天宮表示，今年前三獎非常特別，三獎是10箱台灣啤酒，二獎是100盒在地老店日興堂大餅，頭獎則是朝天宮提供8萬元純金身媽祖乙座，歡迎共襄盛舉。

今年最特別的是，賽事前一夜首辦「璀璨星馬紅毯之夜」，獨具創意的變裝跑者將在北港馬拉松最經典的「星光大道」紅地毯賽道閃亮走秀，帶動隔日比賽能量。

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