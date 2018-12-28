田中望高寮波斯菊盛開 休耕稻田浮出「最美交界」

2018-12-28 18:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕哇～好美喔！彰化縣田中鎮望高寮是當地水稻種植區，年終稻榖收割後，田野泛為焦土，不料近日卻露出綠意生機，開滿成千上萬朵的波斯菊，紅、粉、白花朵相間綿延一片花海，吸引不少遊客前往拍照。當地居民表示，這是每年冬至前後，望高寮就會出現的美麗景致，花海一眼望之不盡，加上此地緊鄰社頭鄉，常被形容是「最美交界」。

有「台灣米倉」美名的田中鎮與有「芭樂的故鄉」之稱的社頭鄉，兩地農田在望高寮旁的八堡圳支線交會，每年2期稻收割後，當地農民喜愛灑上波斯菊、油麻菜花種子，讓其開花當花肥，有利滋潤新年度農田養分。

田中鎮農會看上望高寮花海美景，連續4年在此舉行「稻草人藝術節」活動，然而今年受限乾旱少雨氣候，波斯菊遲遲不開花，不少遊客因看不到花海表示可惜，近日氣候轉為濕冷，波斯菊終於如願盛開，不少民眾趕緊攜家帶眷來賞花。

田中王姓鎮民表示，每年歲末年終，望高寮的波斯菊花海開得最燦爛，幾乎鋪蓋了田中鎮與社頭鄉的邊界，才被稱為「最美交界」，而且花海盛開也代表著整年稻榖豐收，遊子要返鄉團員了。

來自雲林的劉姓與鍾姓民眾表示，從朋友臉書看到有波斯菊花海盛開，特地帶小朋友來賞花，親近大自然，現場還有很多稻草人裝置藝術，增添田野賞花樂趣。再見如織人潮，田中鎮農會說，不少民眾擔心活動結束，創意稻草人裝置藝術會搬走，經討論後將擺放到元旦假期結束，讓賞花、賞景的遊客玩得盡興。

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