愛心尾牙經費差7成 林右昌認購2桌

2018-12-28 21:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆新年即將到來，為了讓寒士感受社會溫暖，基隆市長林右昌今日下午提前到人安基金會基隆平安站，讓寒士試吃圍爐宴，林右昌並發送毛帽、圍巾給寒士們，林右昌當場響應認購2桌，他呼籲大家一起幫助基隆的寒士。

第29屆「寒士吃飽30」尾牙進入倒數30天，募集經費尚缺7成，林右昌指出，目前募捐狀況不甚理想，他也拋磚引玉響應兩桌，呼籲所有愛心人士全力支持，把社會上的暖暖愛心送到需要幫助的寒士。

林右昌也特別端上熱呼呼佳餚，幫同桌長輩夾菜話家常，並一一親手將毛帽、圍巾送給寒士朋友們，敬祝「大家平安」，關心大家天冷要注意保暖。

每年農曆年前，人安、創世、華山策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙；今年邁入第29年，宴請寒士、街友、獨居長輩等弱勢家庭參與，將於108年1月27日全台16處同步圍爐。

人安基金會基隆平安站表示，基隆場將於輔大聖心小學廣場辦理70桌，預計服務700名寒士，在過年前夕，提供團圓熱食與一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。愛心專線為基隆平安站2427-3323周站長，劃撥帳號1994-9502（註：尾牙）。

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