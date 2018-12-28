吳榕峯走訪學校求雙語教育建言 中山工商：加強與國外學校連結

2018-12-28 21:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市教育局長吳榕峯今天走訪中山工商，了解新住民及應用外語學生學習情形，做為未來推動雙語教學參考，中山工商校長林昭義說，盼教育局能協助與國外學校連結，加強學生外語能力。

吳榕峯在中山工商董事長陳國清、校長林昭億陪同下，與學校新住民學生話家常，他在教育部中部辦公室服務時，就與中山工商經常互動，對中山工商校外語教學印象深刻。

吳榕峯元旦後就要到偏鄉校長室借宿，了解偏鄉教學的困難與需求，他說，要負責市長韓國瑜雙語教學政策，責任重大，希望各校能給予建言。

他提出「四箭齊發」政策，包括學校已有雙語教育雛形，由教育局加強與國外高中、大學連結，學校開托福、托益選修課程，或開選修課拿國外獎學金，學校聘請外籍教師，小校員額小無力聘僱英語教師，採共師巡迴教學。

林昭億指出，中山工商應用外語英文班6班約300名學生，日語班3班約150人，校方聘有美、日外籍教師，配合本土教師協同教學，他說，希望能與國外學校鏈結，加強學生外語能力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/