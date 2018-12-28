北檢與茶農合作 轉介毒癮患者脫離毒品圈

2018-12-28 22:27

〔記者錢利忠／台北報導〕為幫助毒癮患者戒毒，台北地檢署近年來致力於改良毒品緩起訴流程，採取多元處遇的理念，將毒品患者轉介至中華民國解癮戒毒協會及台北市立聯合醫院松德院區，此外，為使毒癮患者遠離毒品圈，還開啟中途之家模式及庇護工場，特別與新北市坪林區的茶農合作，將搭配社會勞動機制，轉介毒癮患者前去茶園工作。

北檢檢察長邢泰釗、檢察官林達等人，今會同台北市榮譽觀護人協進會、解癮戒毒協會成員，前往坪林區漁光村的有機茶園，與長期保護水庫水源的茶農產銷班合作，辦理『北檢輔導就業 打造無毒環境』活動。

根據北檢等相關單位過去輔導經驗，許多毒癮患者有暫時隔離毒品圈的需求，但目前缺乏這樣的機制及資源，因此萌生了中途庇護之家及轉職輔導就業的概念，北檢透過北市榮譽觀護人協進會及解癮戒毒協會的民間合作，搭配目前的社會勞動機制，選中長期在當地保護翡翠水庫水源的產銷班，轉介有需要的個案前往坪林茶園工作。

北檢指出，戒毒是一條艱辛與長期的路，但不能因為艱辛就不做，而且多元處遇與觀護專業化是正確的道路，北檢特別設立毒品專責觀護人，並與解癮戒毒協會等民間機構合作，用更多元的方式來戒毒，這項活動結合了反毒更生輔導、生態保育及茶農人力的需求，是政府與民間有效合作並節省資源的良法，也為北檢受保護管束個案的就業輔導開啟新頁。

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