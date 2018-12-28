疫病》平鎮某幼兒園腸病毒未通報 吃1萬2000元罰單

2018-12-28 18:40

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府衛生局統計，全市腸病毒健保門急診就診人次連續4週攀升，已進入流行期，其中又以5至9歲幼童居多。衛生局截至本月26日為止，稽查了41家幼兒園，發現平鎮區某幼兒園在本月12、13日各有一名學童感染腸病毒，卻未依規定通報衛生局，依「傳染病防治法」開罰1萬2000元。

桃園市連4週腸病毒就診人次，分別為1161、1221、1442及1575人次，衛生局疾病管制科長陳效君說，應腸病毒進入流行期，衛生局主動查核全市幼兒園環境消毒及洗手落實制度，在平鎮某幼兒園晨間本記錄發現，幼兒園12、13日各有一名大班及幼幼班幼童感染腸病毒，園方未在發現後於48小時內通報，依違反「桃園市腸病毒防疫措施」，向幼兒園開出2張6000元、共1萬2000元罰鍰。

陳效君說，平鎮在7月12日有幼童被檢測出感染腸病毒71型，已被衛生福利部疾病管制署公告為腸病毒高風險區，依規定須執行「1127停課措施」（即為1週內1個班級，有2個小朋友感染腸病毒，就須停課7天），至12月31日為止，而桃園市目前經公告為腸病毒高風險區的行政區有桃園、中壢、平鎮、楊梅、大溪、大園及觀音等7個。

陳效君說，經調查，這波腸病毒流行疫情以輕症為主，並無重症個案發生，感染症狀主要以口腔潰瘍（佔75.1％）、發燒（68.6％）、手腳出疹或水泡（10.3％）最常見，家中幼童若出現類似症狀，應在家中充分休息及就醫，若經醫師診斷感染腸病毒，家長務必將病情告知幼教托育機構，並讓病童在家休息，不要到校上課或進出公共場所，也應與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會。她也提醒幼托機構，務必落實腸病毒通報規定，以利衛生單位掌握校園疫情。

衛生局提醒家長，腸病毒社區傳播風險高，不論大人小孩務必落實正確洗手步驟，大人外出返家摟抱、餵食嬰幼童前請務必先更衣及洗手。另外，家中幼童若出現「高燒不退」、「嘔吐」、「肢體無力」、「睡夢中抽搐」等腸病毒重症前兆時，應迅速送往桃園市腸病毒責任醫院林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院就醫，以掌握治療黃金時間，獲得妥適治療。有相關問題，可上桃園市衛生局網站查詢，也可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。

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